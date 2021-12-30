Происшествия

Неизвестный расстрелял в Гдовском районе трех собак

Неизвестный расстрелял троих собак в деревне Чернево Гдовского района. О случившемся в Instagram сообщила местная жительница.

Фото: mawylia_filippova / Instagram

По словам женщины, инцидент произошел 5 января. У двух из убитых животных были хозяева, собаки носили ошейники.

«Одна из собак была моих родственников! Охотничья породистая западно-сибирская лайка, ей не было даже года! <...> Это каким надо быть "недочеловеком" (зверем), чтобы так хладнокровно расстрелять животных? Наш поселок дружный, все друг друга знают, но такое зверство за много лет произошло впервые! До сих пор не можем поверить, что нашего любимца нет, его безумно любила вся семья!» - написала местная жительница.

Ранее сообщалось, что на Рижском проспекте в Пскове в начале января на мужчину, который выходил из здания, рухнула глыба льда. В руках пострадавший нес своего питомца, который в результате инцидента лишился глаза.