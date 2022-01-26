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Псковский суд оштрафовал жителя Саратова за дачу взятки таможеннику

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении жителя города Саратова, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В период с июля 2019 года по март 2020 года мужчина дал взятку должностному лицу одного из таможенных постов на общую сумму 76 000 рублей. Он передал деньги за консультации по таможенному оформлению грузов, а также для ускорения процедуры таможенного оформления.

Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.