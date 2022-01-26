Происшествия

Пенсионерку-мошенницу осудили в Великих Луках

Великих Луках пенсионерка признана виновной в совершении трех преступлений. Женщина обвинялась в двух эпизодах мошенничества и присвоении вверенного ей имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В 2020 году между страховым акционерным обществом и великолучанкой был заключен договор на добровольное страхование имущества граждан и принятие от них страховых премий (взносов). Однако женщина не перечислила выплаченные гражданами деньги на счет страховой организации, а оставила их себе и потратила на собственные нужды.

В октябре-ноябре 2021 года, действуя под видом страхового агента, но не являясь таковым, она совершила хищение денежных средств у двух ранее незнакомых людей под предлогом заключения договора страхования.

Судом пенсионерке назначено наказание в виде одного года двух месяцев ограничения свободы, что заключается в запрете покидать территорию города Великие Луки и обязанности носить специальный браслет, который отслеживает соблюдение возложенного ограничения.