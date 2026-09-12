Житель Пскова лишился 96 тысяч рублей при бронировании поездки

27-летний житель Пскова стал жертвой мошенников при попытке забронировать поездку через мессенджер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина нашел предложение о бронировании поездки на одном из известных сайтов. Для оформления заказа с ним связались в мессенджере и предложили внести предоплату. Потерпевший перевел мошенникам около 96 тысяч рублей.

После оплаты мужчина понял, что его ввели в заблуждение, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время проводится расследование.