Росгвардейцы задержали псковича при попытке украсть 4 кг шашлыка

Росгвардейцы задержали гражданина 2007 года рождения при попытке украсть четыре килограмма шашлыка из магазина на улице Яна Фабрициуса в Пскове вчера, 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Так, вчера, 13 августа, около 19:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина 2007 года рождения, который похитил из торгового зала около четырех килограммов шашлыка.

А в 3:00 при выезде по сигналу «Тревога» на охраняемый объект на улице Труда росгвардейцы задержали 19-летнего псковича, совершивший хищение продуктов питания.

В настоящий момент по данным фактам проводятся проверки.