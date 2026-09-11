Росгвардейцы задержали псковича за кражу водки из магазина на улице Мирной, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

11 сентября около 9 утра сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, патрулируя улицы города Пскова, получили информацию, что из магазина на улице Мирной поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы оперативно выдвинулись и по прибытию задержали гражданина, 1984 года рождения, который похитил из торгового зала водку.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в УМВД.