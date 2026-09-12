12-летняя девочка погибла под колесами автомобиля на трассе Санкт-Петербург — Псков

12-летняя девочка погибла после наезда автомобиля на 117-м километре трассы Санкт-Петербург — Псков. ДТП произошло 11 сентября около 19:00, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По предварительным данным, 42-летний водитель Renault Duster двигался в сторону Пскова вне населенного пункта. Девочка выскочила на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода из-за припаркованного автобуса.

От полученных травм ребенок скончался по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Установлено, что девочка возвращалась с соревнований, проходивших в поселке Вырица. Выйдя из автобуса возле своей деревни, она стала переходить дорогу навстречу встречавшему ее дедушке, не убедившись в безопасности.

По факту произошедшего проводится проверка.