Обритого наголо мужчину в черной кепке разыскивают в псковской деревне Тямша

44-летний Максим Прокопьев пропал в псковской деревне Тямша. С 9 сентября его местонахождение неизвестно, сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, обрит наголо, карие глаза. Был одет в черный спортивный костюм, черную куртку, серые кроссовки и черную кепку. С собой была черная сумка через плечо

Информацию, которая поможет в поисках пропавшего, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.