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Две фальшивые купюры нашли в финучреждении Великих Лук

30.01.2022 11:34|ПсковКомментариев: 0

Денежные банкноты с признаками подделки изъяла полиция в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В финансовом учреждении города 27 января были обнаружены две фальшивые пятитысячные купюры. Обстоятельства произошедшего выясняются, отметили в ведомстве.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой  уголовную  ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - рекомендовали псковичам в УМВД.

Теги: #великие луки #фальшивки #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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