Происшествия

Цветочник из Пскова поплатился за подкуп новгородской чиновницы

Суд оштрафовал торговца цветами из Пскова, который дал взятку новгородской чиновнице, сообщает «МК в Великом Новгороде» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Как выяснили следователи, с января по март позапрошлого года мужчина передал начальнице отдела торговли комитета экономического развития мэрии Новгорода двенадцать тысяч рублей. Чиновница, в свою очередь, позволила цветочнику из Пскова торговать в Новгороде. Суд оштрафовал бизнесмена на 100 тысяч рублей.

При этом приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.