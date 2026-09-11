Великолучанин публично оправдал попытку поджечь администрацию и стал фигурантом уголовного дела

Житель Великих Лук стал фигурантом уголовного дела о публичном оправдании терроризма. Мужчина разместил во «ВКонтакте» комментарий, в котором оправдал попытку поджога здания администрации города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСБ России по Псковской области.

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Следственным отделом УФСБ России по Псковской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).

В настоящий момент фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что великолучанина, пытавшегося швырнуть в здание администрации коктейль Молотова, остановили работники частной охранной организации, находящиеся на дежурстве. Сотрудника частной охранной организации «Байкал» после наградили за предотвращение террористического акта.

Инцидент произошел в 2025 году.