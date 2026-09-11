Следователи проводят проверку по факту гибели жителя Дно при пожаре

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в одном из частных домов в городе Дно тела мужчины со следами воздействия высоких температур, сообщили в СУ СК России по Псковской области. Проводится проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре.

Фото: СУ СК России по Псковской области

Как уточнили в СУ СК, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с источником открытого огня. В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, что по информации ГУ МЧС РФ по Псковской области, причиной пожара стала неосторожность при курении.

По каждому факту гибели людей при пожаре следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний.

«Как правило, пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия часто наступают при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания», — добавили в СУ СК.

В связи с этим следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области напоминает гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности: «Каждый должен быть уверен в безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро- и отопительных приборов. Соблюдайте требования безопасности, берегите себя и своих близких!»