Следственный комитет проводит проверки по факту гибели трех человек при пожарах в Псковской области

Следственный комитет проводит доследственные проверки по факту гибели трех человек при пожарах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.
29 января в Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поступило три сообщения о возгорании домов на территории региона, в которых погибли три человека.
«По предварительным данным, все эти происшествия объединяют три наиболее распространенные причины трагедий: неосторожное обращение с огнем при курении в постели, аварийный режим работы электропроводки (короткое замыкание) и нарушение правил эксплуатации печного отопления», - отметили в СУ СК России.
По данным фактам проводятся доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествий.
В целях предотвращения пожаров на территории региона настоятельно рекомендуем соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения «112», а также по телефонам «01» и «101».
Следователи призывают соблюдать правила, которые помогут спасти жизнь, а также уберечь имущество:
Для своевременного обнаружения возгорания нужно использовать пожарные извещатели.