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Следственный комитет проводит проверки по факту гибели трех человек при пожарах в Псковской области

31.01.2022 20:55|ПсковКомментариев: 0

Следственный комитет проводит доследственные проверки по факту гибели трех человек при пожарах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

29 января в Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поступило три сообщения о возгорании домов на территории региона, в которых погибли три человека.

«По предварительным данным, все эти происшествия объединяют три наиболее распространенные причины трагедий: неосторожное обращение с огнем при курении в постели, аварийный режим работы электропроводки (короткое замыкание) и нарушение правил эксплуатации печного отопления», - отметили в СУ СК России.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествий.

В целях предотвращения пожаров на территории региона настоятельно рекомендуем соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения «112», а также по телефонам «01» и «101».

Следователи призывают соблюдать правила, которые помогут спасти жизнь, а также уберечь имущество:

  • С осторожностью пользоваться источниками открытого огня.
  • Не оставлять без присмотра топящиеся печи и не поручать присмотр за ними малолетним детям. Нельзя, чтобы рядом с печью располагались горючие вещества. Нельзя перекаливать печь. Перед топкой обязательно должен находиться предтопочный лист размером не мене 50х70 см.  
  • Следить за исправностью электропроводки. При явных признаках нарушения штатной работы электрооборудования следует исключить его дальнейшее использование. Не перегружать сеть.

Для своевременного обнаружения возгорания нужно использовать пожарные извещатели.

Теги: #пожар #следственный комитет РФ #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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