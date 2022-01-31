Происшествия

Следственный комитет проводит проверки по факту гибели трех человек при пожарах в Псковской области

Следственный комитет проводит доследственные проверки по факту гибели трех человек при пожарах в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

29 января в Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поступило три сообщения о возгорании домов на территории региона, в которых погибли три человека.

«По предварительным данным, все эти происшествия объединяют три наиболее распространенные причины трагедий: неосторожное обращение с огнем при курении в постели, аварийный режим работы электропроводки (короткое замыкание) и нарушение правил эксплуатации печного отопления», - отметили в СУ СК России.

По данным фактам проводятся доследственные проверки, направленные на установление всех обстоятельств происшествий.

В целях предотвращения пожаров на территории региона настоятельно рекомендуем соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения «112», а также по телефонам «01» и «101».

Следователи призывают соблюдать правила, которые помогут спасти жизнь, а также уберечь имущество:

С осторожностью пользоваться источниками открытого огня.

Не оставлять без присмотра топящиеся печи и не поручать присмотр за ними малолетним детям. Нельзя, чтобы рядом с печью располагались горючие вещества. Нельзя перекаливать печь. Перед топкой обязательно должен находиться предтопочный лист размером не мене 50х70 см.

Следить за исправностью электропроводки. При явных признаках нарушения штатной работы электрооборудования следует исключить его дальнейшее использование. Не перегружать сеть.

Для своевременного обнаружения возгорания нужно использовать пожарные извещатели.