Происшествия

Дедовичский суд назначил наказание ограбившему собутыльника мужчине

Дедовичский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого жителя Псковской области, которого обвиняли в краже и грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

1 апреля мужчина распивал спиртные напитки со своим приятелем, после чего выхватил из его рук 6 800 рублей, игнорируя требования вернуть похищенное. В дальнейшем злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению. 10 июля подсудимый в состоянии алкогольного опьянения пришел к зданию муниципального предприятия, через оконный проем, в котором отсутствовало стекло, проник внутрь помещения, где украл четыре металлических листа железа, причинив организации материальный ущерб на сумму 7 440 рублей.

Подсудимый полностью признал вину в совершении инкриминируемых преступлений. Гражданские иски потерпевшие не заявляли в связи с их добровольным возмещением.

С учетом отмены условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.