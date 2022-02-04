Происшествия

Баня горела в псковском садовом товариществе

Баня горела в садовом некоммерческом товариществе «Восток» в Псковском районе 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 19:27. В бане размером 4 на 5 метров огонь повредил стену на площади 5 квадратных метров. Предположительная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Сегодня, 5 февраля, в 3:51 в Великих Луках на улице Мурманской сгорел мусорный пластиковый контейнер на площади одного квадратного метра на открытой контейнерной площадке. Второй мусорный контейнер поврежден на площади 0,5 квадратных метра. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.