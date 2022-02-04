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Петербуржец фиктивно прописал в Пыталовском районе гражданина Армении

Петербуржец фиктивно прописал в Пыталовском районе гражданина Армении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, безработный житель Санкт-Петербурга 1980 года рождения в одной из деревень на территории Пыталовского района фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Армения. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Такого рода факты на территории области, к сожалению, далеко не единичные», - отметили в ведомстве. Поэтому полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобные деяния. В соответствии со статьей 322.3 УК РФ, нарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.