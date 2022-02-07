Происшествия

Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома

Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

«Сообщение поступило на 112. Приехали ДПС, пожарная, скорая, МЧС. Ждем кинологов, чтобы все посмотрели, обследовали. Сейчас вокруг все оцепляют», - рассказал Петр Алексеенко.

Кто позвонил на номер 112, депутат не знает. «Все сотрудники вышли из здания на улицу. У нас было немного народа, поскольку планерку утром провели и все по своим делам разъехались», - добавил он.