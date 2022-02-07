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Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома

07.02.2022 12:47|ПсковКомментариев: 0

Коммунисты в Пскове эвакуировались из-за сообщения о минировании здания обкома. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко.

«Сообщение поступило на 112. Приехали ДПС, пожарная, скорая, МЧС. Ждем кинологов, чтобы все посмотрели, обследовали. Сейчас вокруг все оцепляют», - рассказал Петр Алексеенко.

Кто позвонил на номер 112, депутат не знает. «Все сотрудники вышли из здания на улицу. У нас было немного народа, поскольку планерку утром провели и все по своим делам разъехались», - добавил он.

Теги: #псков #КПРФ
Источник: Псковская Лента Новостей
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