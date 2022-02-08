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Великолукский суд повторно рассмотрел дело в отношении местного экс-чиновника

Великолукский городской суд повторно рассмотрел уголовное дело в отношении экс-заместителя главы администрации Великих Лук, бывшего директора МУП «Дорожно-строительное управление города Великие Луки» Юрия Власюка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2015 года, а также в июне и сентябре 2016 года Юрий Власюк оплатил вверенными ему деньгами, принадлежащими МУП «Дорожно-строительное управление города Великие Луки», административные штрафы, которые ему назначили за ненадлежащее выполнение обязанностей директора управления. Ущерб составил 28 000 рублей. А в ноябре 2016 года Юрий Власюк присвоил вверенные ему средства управления, незаконно выплатив себе компенсацию (выходное пособие) в размере 128 595 рублей.

Суд признал экс-чиновника виновным по четырем эпизодам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ. По совокупности ему назначили наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей. Кроме того, с Юрия Власюка в пользу МУП «ДСУ» взыскали 128 595 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Приговор в законную силу пока не вступил.