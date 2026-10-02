Житель Себежа подозревается в попытке подрыва транспортного объекта по заданию спецслужб Украины

УФСБ России по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Себежа 2004 года рождения. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 281 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на диверсию, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и статьи 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (Государственная измена). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант инициативно установил связь с представителем спецслужб Украины, от которого получал задания, направленные против безопасности Российской Федерации. Так, подозреваемый предпринял попытку уничтожения объекта транспортной инфраструктуры, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, он передал противнику сведения о военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации, погибших в ходе проведения СВО.

Гражданину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.