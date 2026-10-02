Псковичку задержали за кражу товаров из магазина на улице Труда

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину по подозрению в краже товаров из магазина на улице Труда в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Инцидент произошел 1 октября около 19.00. Во время патрулирования сотрудники Росгвардии получили сигнал тревоги из магазина и оперативно прибыли на место.

По данным ведомства, женщина 1995 года рождения похитила средства личной гигиены и одежду на сумму около 4 тысяч рублей.

Задержанную доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.