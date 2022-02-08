Происшествия

Островича осудили за кражу более 300 кг черного металла

Островский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняли в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В октябре мужчина, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, подошел к пристройке жилого дома, используемой в качестве хранилища материальных ценностей. Он оторвал дощатую панель и через образовавшийся проем проник внутрь. Оттуда мужчина украл 320 кг лома черного металла на общую сумму более 6 000 рублей. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

Жителя Острова признали виновным и назначили наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил заявленный гражданский иск о возмещении вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу пока не вступил.