Происшествия

Более 70 плиток шоколада украл подросток из магазина в Пскове

Росгвардейцы задержали молодого человека, подозреваемого в краже из магазина в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 10 февраля в 01.21 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработал сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали несовершеннолетнего местного жителя, который похитил из торгового зала 76 плиток шоколада, 6 палок колбасы и спиртные напитки. Общая сумма ущерба составила 5607 рублей.

Для дальнейшего разбирательства молодого человека передали сотрудникам полиции.