Происшествия

Находящегося в межгосударственном розыске мужчину задержали в Великих Луках

Великолукский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Республики Узбекистан, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

В ходатайстве прокурор просил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 40 дней до решения вопроса о выдаче мужчины правоохранительным органам Республики Узбекистан.

18 сентября начальник Следственного отделения ОВД Ромитанского района Узбекистана возбудил уголовное дело по факту мошенничества. 29 октября мужчину привлекли в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, ему избрали меру пресечения в виде подписки о надлежащем поведении. При этом предполагаемый злоумышленник скрывался от следствия, 29 октября его объявили в розыск.

8 февраля обвиняемого обнаружили сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки, мужчину задержали на 48 часов. В этот же день из УВД Бухарской области Республики Узбекистан поступило подтверждение о намерении требовать выдачу предполагаемого злоумышленника с ходатайством о его заключении под стражу до решения вопроса об экстрадиции.

В пресс-службе судов отметили, что оснований для отказа в выдаче задержанного компетентным органам Республики Узбекистан на данный момент не усматривается. Суд удовлетворил ходатайство прокурора, постановив избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.