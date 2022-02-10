Происшествия

За хищение чужой пенсии великолучанке грозит до 6 лет тюрьмы

В Великолукский городской суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой хищении денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте 2021 года женщина обманом завладела банковскими картами четы пенсионеров, а также узнала их пин-коды. Зная о поступлении на эти счета пенсии, она с помощью переводов через мобильный банк похитила 17 105 рублей и обналичила их в банкомате. Тем самым злоумышленница причинила пожилой семейной паре значительный ущерб.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до 6 лет.