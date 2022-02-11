Происшествия

Жителя Куньи осудили за ночевку в чужом доме

Жителя Псковской области осудили за незаконное проникновение в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Куньинского района.

В июле обвиняемый залез в частный дом в Кунье, чтобы переночевать. Там он находился до обнаружения его собственником.

Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция которого предусматривает наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей или заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, сообщили в ведомстве.