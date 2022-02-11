Происшествия

Двое великолучан попались на краже шести бутылок спиртного

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в краже из магазина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

13 февраля в 00:01 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на площади Калинина совершена кража. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия, где на оконной раме обнаружили следы повреждения.

Правоохранители незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В ходе отработки близлежащей к магазину территории были задержаны местные жители 1990 и 1993 года рождения. У одного из них в руках находился пакет с похищенными шестью бутылками спиртного на общую сумму 1274 рубля.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемых передали сотрудникам полиции, добавили в ведомстве.