Происшествия

Мошенники обогатились за счет псковичей более чем на миллион рублей

Жители Пскова, Великих Лук, Дно и Псковского района после общения по телефону с незнакомцами лишились в общей сложности более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Большинство из звонивших злоумышленников представлялись сотрудниками банков и завладевали их деньгами под предлогом предотвращения оформления на них кредитов. Другие потерпевшие лишились денег при попытке приобрести товары онлайн. Кого-то мошенники ввели в заблуждение, предложив свои «услуги» якобы для выплаты некоей компенсации.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Сейчас по данным фактам возбудили уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.