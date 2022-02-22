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Шестерых псковичей будут судить за организацию и проведение азартных игр

Следственные органы СК России по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении шести участников незаконной игорной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Так, в зависимости от отведенной роли, одному из них инкриминируется незаконная организация, а пятерым его сообщникам - проведение азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ). Уголовное дело возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников подразделения экономической безопасности УМВД России по городу Пскову, которые выявили и пресекли незаконную игорную деятельность.

По версии следствия, с 2019 по 2020 года группа из шести псковичей занималась организацией и проведением азартных игр в нежилом помещении на улице Коммунальной с использованием игрового оборудования. Их деятельность пресекли в ноябре 2020 года в ходе силовой операции следователей, оперативных работников ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову при поддержке бойцов Росгвардии.

Отмечается, что силовики дважды посещали этот адрес, однако после первого раза организатор вновь завез оборудование и продолжил незаконную деятельность, пока ее окончательно не пресекли полным изъятием 70 мониторов и системных блоков со специальными программами. Программы представляли собой аналог игровых автоматов с денежным выигрышем. Помимо этого, там обнаружили и изъяли камеры видеонаблюдения, подложные вексели и другое.

Сейчас следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. В пресс-службе напомнили, что деятельность по организации азартных игр может осуществляться только в игорных заведениях на территории игорных зон, расположенных вне населенных пунктов.

Всего игорных зон – пять (статья 9 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с изменениями и дополнениями). Они располагаются в Краснодарском, Приморском и Алтайском краях, в Калининградской области и Республике Крым. Псковской области в этом перечне нет.