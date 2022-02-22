Происшествия

Дверь квартиры подожгли в доме на улице Металлистов в Пскове

Дверь квартиры подожгли в доме на улице Металлистов в Пскове в ночь с 23 на 24 февраля. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области, вызов поступил в ведомство в 3.39.

В результате пожара в многоквартирном пятиэтажном жилом доме огонь повредил деревянную тамбурную дверь на первом этаже, также выгорела лестничная клетка межэтажного пространства 1 и 2 этажей.

Кроме того, 23 февраля в 5.46 пожар ликвидировали на улице Белорусской в Пыталово. В сарае огонь повредил кровлю и потолок, сгорели дрова. По предварительной информации, причиной также стал поджог.

В 17.02 возгорание произошло в деревне Подборовье Гдовского района в подвале жилого дома. Огонь повредил стену и холодильник, закопчен потолок. Причина - короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Также в ночь с 23 на 24 февраля в 00.18 поступило сообщение о возгорании на улице Московской в Новосокольниках. В жилом доме из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи сгорела дощатая пристройка.