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Происшествия

В Великих Луках будут судить двух человек за инсценировку ДТП для получения страховки

25.02.2022 12:19|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках будут судить жителей Псковской области, обвиняемых в инсценировке дорожно-транспортного происшествия с целью получения страховки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Фигурантами дела о страховом мошенничестве стали трое уроженцев Великих Лук, Великолукского и Новосокольнического района соответственно 1984 и 1985 годов рождения.

Известно, что с 2002 года все владельцы транспортных средств, получивших технические повреждения в ДТП, имеют право на получение страхового возмещения в пределах страховой суммы, установленной договором ОСАГО. Водитель в течение пяти рабочих дней после аварии должен предоставить автомобиль для экспертизы. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица.

Так, великолучанин 1985 года рождения решил украсть деньги у страховых компаний. Замысел заключался в инсценировке аварии с участием имевшихся у него автомобилей и предоставлении в страховую компанию не соответствующих действительности сведений об обстоятельствах ДТП.

Для соучастия обвиняемый привлек свою супругу и одного из знакомых. Для инсценировки аварии он использовал автомобиль «Фольксваген Джетта», который уже имел повреждения и страховку ОСАГО, а также автомашину «Опель Омега», приобретенную без заключения договора и дальнейшей перерегистрации.

Вечером 1 октября 2016 года в Великих Луках в районе улицы Нелидовской участники этой группы инсценировали столкновение автомобилей. Прибывшим сотрудникам ДПС злоумышленники сообщили ложные сведения об обстоятельствах. В итоге супруга обвиняемого, согласно отведенной ей роли, обратилась в страховое акционерное общество с заявлением о возмещении убытков по договору ОСАГО и приложила к заявлению копии материала административного дела о ДТП.

Предоставленные документы и сведения явились основанием для незаконного признания работниками страхового общества факта ДТП страховым случаем и безналичного перевода денег в счет возмещения убытков по договору ОСАГО в размере 372 889 рублей 25 копеек. Этими деньгами члены группы распорядились по своему усмотрению. Таким образом, они совершили преступление, предусмотренное частью 2 статьи 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Отметим, что одному из фигурантов Великолукский городской вынес приговор в виде штрафа. А уголовное дело объемом в 17 томов с обвинительным заключением в отношении двух других соучастников направили для утверждения в прокуратуру города, после чего оно поступит для рассмотрения в суд.

Теги: #великие луки #ДТП #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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