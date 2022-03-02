Происшествия

Псковские таможенники пресекли контрабанду сигарет стоимостью 2,5 млн рублей

Псковские таможенники пресекли контрабанду сигарет стоимостью более 2,5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

Сотрудники мобильной группы вместе с дорожными инспекторами остановили автомобиль в Великолукском районе. В результате таможенного досмотра в его кузове выявили 49 999 пачек сигарет без маркировки акцизными марками РФ и средствами идентификации.

Водитель не имел при себе документов на перемещаемый товар и на право управления автомобилем.

В отношении водителя сотрудники ГИБДД возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 12.3 части 2 КоАП РФ.

105 коробок с сигаретами изъяли. В настоящее время по данному факту проводится проверка, добавили в таможне.