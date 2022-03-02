Происшествия

Себежанин приревновал жену и в состоянии аффекта ударил ножом знакомого

Мужчина предстанет перед судом в Себеже по обвинению в попытке убийства знакомого в состоянии аффекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

13 сентября мужчина вместе с супругой и знакомым, который присоединился к ним позже, находился в бане в одном из населенных пунктов в Себежском районе, там он отмечал день рождения возлюбленной. Мужчина ненадолго отлучился, а когда вернулся, застал жену в объятиях гостя. Обвиняемый разозлился и, схватив нож, ударил последнего несколько раз в область жизненно важных органов. Затем, ошибочно полагая, что убил потерпевшего, он ушел.

По заключению экспертов, мужчина в момент совершения инкриминируемого ему деяния находился в состоянии сильного душевного волнения (аффекта).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.