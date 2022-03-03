Происшествия

Вандалы ломают ограждающие конструкции ПТС

Вандалы ломают ограждающие конструкции, изготовленные сотрудниками «Псковских тепловых сетей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба «Псковских тепловых сетей»

«Мы неоднократно писали, показывали на фото, что заботимся о безопасности на всех местах проведения ремонтных работ. И речь здесь идет о всех: начиная от автомобилистов (устанавливаются специальные ограждающие блоки), до пешеходов (для них выстраиваются специальные деревянные настилы и ограждающие конструкции). В прошлом году предприятие разработало и внедрило в работу новые виды ограждений, которые значительно выше старых и в десятки раз безопаснее обычной ленты. Но здесь мы столкнулись с очередными вопиющими случаями вандализма», — отметили в ПТС.

В пресс-службе рассказали, что сотрудники ремонтно-строительного участка изготовили свыше 500 метров ограждающих конструкций, которые применяются в Пскове. «Красивые и высокие, деревянный каркас которых выкрашен ярким красным цветом, а внутри натянута пластиковая сетка. Такое ограждение видно издалека. Данные конструкции соединяются между собой, и получается своего рода забор, который служит ограждением», — сообщили в ПТС и добавили, что за полгода половина из изготовленных конструкций попала в ремонтно-строительный участок на ремонт.

«Это произошло потому, что есть определенные личности, которым безразлично здоровье и благополучие окружающих. Все эти конструкции применяются не просто так, не для соблюдения формальных требований. Для формализма хватило бы и обычного маленького заборчика или ленты, которые никого ни от чего не защитят. Мы беспокоимся о жителях, а вандалы не умеют ценить человеческий труд, и до окружающих их людей им дела нет», — сказали в ПТС.

В пресс-службе призвали псковичей беречь ограждающие конструкции. «Их место не в канаве, а сетка внутри не для того, чтобы ее рвать или резать», — добавили в ПТС