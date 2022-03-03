Происшествия

Гдович заплатил за нравственные страдания оскорбленного соседа

Гдовича обязали возместить моральный вред, нанесенный оскорбленному соседу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что мужчина нарушал закон о тишине, в связи с чем его сосед вызвал полицию. После того, как полицейские уехали, ответчик начал словесно оскорблять истца. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и нес за это ответственность.

Истец испытал нравственные страдания из-за оскорблений, переживал из-за случившегося и был вынужден обратиться в Гдовскую больницу за медицинской помощью, а также в правоохранительные органы. В связи с этим он попросил суд взыскать с ответчика в качестве возмещения морального вреда 20 000 рублей.

Суд частично удовлетворил заявленные требования и наложил на ответчика штраф в размере 5 000 рублей.