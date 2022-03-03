Происшествия

Жителя Порхова осудили за продажу по запчастям автомобиля знакомого

Порховский районный суд вынес приговор местному жителю, продавшему запчасти автомобиля, который ему отдал на хранение знакомый. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Так, 2 августа 2021 года мужчина договорился с потерпевшим и взял на хранение его автомобиль «Мерседес Бенц», который поставил в свой гараж. А в сентябре он снял с указанной машины аккумуляторную батарею, демонтировал крышку багажника, две передних фары и два задних фонаря, автомагнитолу, косу проводов, радиатор охлаждения, четыре колеса в сборе на литых дисках с покрышками, одно запасное колесо на диске «штамповка».

Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшему материальный ущерб в размере более 90 000 рублей, который для него является значительным.

Подсудимый полностью признал себя виновным в преступлении по части 2 статьи 160 УК РФ, дело рассмотрели в особом порядке. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины, принесение извинений потерпевшему, частичное возмещение причиненного ущерба, а также наличие малолетнего ребенка. Поэтому суд назначил мужчине наказание в виде обязательных работ на 180 часов. Приговор суда в законную силу пока не вступил.