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В Псковском районе возбудили дело по факту подделки протокола собрания жильцов

В Псковском районе возбудили уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Ведомство провело проверку соблюдения требований жилищного законодательства в деятельности управляющих организаций. В ходе проверки выявили очередной факт фальсификации протокола общего собрания собственников помещений одного из многоквартирных домов в деревне Неелово. Принятые на общем собрании решения о способе управления, выборе управляющей организации, утверждении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений признаны незаконными.

По постановлению прокурора, вынесенному в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, а также материалам прокурорской проверки орган дознания ОМВД России по Псковскому району возбудил уголовное дело по факту подделки официального документа (по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ).

Ход и результаты расследования уголовного дела поставили на контроль в прокуратуре района, добавили в ведомстве.