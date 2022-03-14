Происшествия

Псковские таможенники пресекли контрабанду сигарет в Латвию на поездах

В железнодорожных вагонах на российско-латвийской границе обнаружены тайники с табачной продукцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

В двух вагонах на таможенном посту железно-дорожного пропускного пункта «Скангали» в Пыталовском районе и одном вагоне на посту «Посинь» в Себежском районе сотрудники таможни и пограничного управления ФСБ России по Псковской области нашли посторонние вложения.

В Скангали таможенники досмотрели состав поезда, следовавшего в Латвийскую Республику, и в одном из вагонов обнаружили 276 пачек сигарет, во втором вагоне – 224 пачки.

Злоумышленники сформировали по 2-3 пачки в связки и закрепили их веревками. Из технологических полостей порожних вагонов таможенники извлекли 11 связок с табачными изделиями белорусского производства. Табачную продукцию изъяли. Предварительная стоимость 500 пачек сигарет превышает 32 тысячи рублей.

На таможенном посту «Посинь» из технологических полостей балок вагона, следовавшего в составе поезда в Латвию, извлекли 616 пачек белорусских сигарет. В этом случае сигареты были сформированы в брикеты и соединены жгутом в ленты. Предварительная стоимость изъятых сигарет превышает 40 тысяч рублей.