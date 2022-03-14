Происшествия

Семерых латиноамериканцев задержали в Пыталовском районе

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли три попытки незаконного пересечения государственной границы РФ группами иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Пыталовском районе местный житель, являющийся членом ДНД, заметил группу подозрительных лиц, направлявшихся в сторону государственной границы РФ, о чем незамедлительно проинформировал пограничников. Благодаря его помощи оперативно были задержаны семь латиноамериканцев.

Еще два случая произошли в Печорском и Себежском районах, где пограничники выявили и задержали в общей сложности 14 иностранцев, пытавшихся незаконно проникнуть в сопредельные государства. Как пояснили сами нарушители, являющиеся все гражданами одного из государств Карибского бассейна, они прибыли в Россию на законных основаниях, но истиной целью было перебраться в страны Евросоюза.

Решениями районных судов нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории страны.