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Происшествия

Несколько пожаров в многоквартирных домах потушили в Псковской области

20.03.2022 12:38|ПсковКомментариев: 0

Несколько пожаров в многоквартирных домах потушили в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Так, в 16.15 19 марта из-за неосторожности произошло возгорание в квартире многоэтажки на улице Коммунальной в Пскове. На балконе огнем поврежден шкаф. В 16.25 из-за короткого замыкания электропроводки начался пожар в двухэтажном доме на улице Калинина в городе Дно. По всей площади выгорел второй этаж, дом остался без кровли.

В 3.26 возгорание ликвидировали на улице Островской в поселке Палкино. В одной из квартир трехэтажного дома повреждена мебель, закопчена кухня. Пожар начался из-за короткого замыкания в водонагревателе.

Кроме того, в 18.11 пожарные выезжали на улицу Спегальского в Пскове. Там из-за неосторожного обращения с огнем сгорели 10 сараев.

Еще один вызов поступил вчера из локнянской деревни Айдарово. К пожару привел аварийный режим работы электрооборудования, дом сгорел.

Помимо этого, 19 марта сгорели бани в деревне Теребуни Стругокрасненского района и на улице Красноармейской в Палкино, причина - неисправность дымохода.

Еще несколько возгораний были зафиксированы накануне, 18 марта. В частности, в 2.34 из-за короткого замыкания загорелся жилой дом на улице Коммунальной в Опочке. В итоге он остался без крыши.

Теги: #пожар #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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