Происшествия

Мужчина обокрал приютивших его великолучан и уехал на угнанном автомобиле

33-летнего жителя Локнянского района могут привлечь к уголовной ответственности кражу и угон, совершенные на территории города Великие Луки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В октябре мужчина попросился пожить у своих знакомых в городе Великие Луки, денег на съем жилья у него не было. Когда хозяева дома спали, он похитил их мобильный телефон и деньги (8 300 рублей) и скрылся с места преступления. После, проходя мимо двора многоквартирных домов на проспекте Ленина, мужчина решил прокатиться по городу на автомобиле марки «Фольксваген Транспортер». В ходе движения он не справился с управлением и попал в ДТП, в результате чего автомобиль был поврежден.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в лишения свободы на срок до двух лет, а части 1 статьи 166 УК РФ - лишение свободы на срок до четырех лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.