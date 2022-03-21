Происшествия

Житель Локнянского района заколол гостя и получил девять лет колонии

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Локнянского района, обвиняемому в убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

По версии следствия, 26 августа 2021 года злоумышленник, находясь в своем доме, поссорился с 43-летним знакомым.

«В ответ на нелицеприятные высказывания хозяин жилища схватил нож и нанес оппоненту множество колото-резаных ударов в область шеи и грудной клетки. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», – рассказали в комитете.

Изучение личности показало, что осужденный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение умышленных преступлений против собственности.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет исправительной колонии строгого режима.