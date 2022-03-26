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Козлят псковского фермера Анвара Зуфарова загрызла собака. ВИДЕО

28.03.2022 09:18|ПсковКомментариев: 3

Собака загрызла козлят у известного по проекту «Сыроварня в Бебешкино» фермера из Псковской области Анвара Зуфарова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

 

 

Видео здесь и далее: Анвар Зуфаров в социальной сети «ВКонтакте»

«У меня чей то пес доедает козлят и не выпускает меня из дома. К вопросу о том, зачем мне нужно ружье», - написал Анвар Зуфаров.

 

 

По словам фермера, инцидент произошел 26 марта, а на следующий день собака снова пришла на территорию хозяйства. «Сегодня рано утром пес опять пришел, но я уже морально был готов к охоте. Прогнал и пошел по следам. В результате дошел до деревни Заболотье, нашел дом, в котором скрылся убийца, хозяйка поставлена в известность. Обещала сына позвать на разговор. Ну что же, поговорим по-мужски», - добавил Анвар Зуфаров. 

Сегодня, 28 марта, он отправится в полицию. 

Теги: #Псковская область #собаки #фермерство
Источник: Псковская Лента Новостей
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