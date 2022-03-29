Происшествия

Пскович похитил почти 40 тысяч рублей с карты своей девушки

Заместитель прокурора города Пскова утвердил обвинение в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении денег с банковской карты знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Мужчина имел доступ к телефону девушки с установленным на нем банковским приложением. Так, в течение месяца, выжидая пока девушка отлучится из комнаты, злоумышленник перечислял с ее карты деньги. Всего он похитил 39 000 рублей.

Потерпевшая заметила кражу и обратилась к полицейским, установившим личность подозреваемого. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «г» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, с возможностью назначения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы.