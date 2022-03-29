Происшествия

За год в Псковской области из оборота изъяли 400 кг наркотиков

400 588 граммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (АППГ- 69 856 граммов) изъято по материалам возбужденных уголовных дел всеми правоохранительными органами Псковской области в 2021 году. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД России по Псковской области за 2021 год.

Полиция изъяла 13 123 грамма (АППГ- 28 680 граммов) наркотиков. Число зарегистрированных противоправных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков в регионе сократилось на 26,7% (1403-1028, Россия: -5,4%; СЗФО: -9,8%).

Органы внутренних дел выявили 965 преступных деяний, что на 26,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ- 1315). Число тяжких и особо тяжких преступлений данной категории сократилось на 28,7% (1302-928).