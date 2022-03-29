Происшествия

Мужчину осудили за серию краж в деревнях Псковской области

Опочецкий районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении ряда преступлений против собственности на территории Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Подсудимый похитил из частного домовладения в деревне Серово Опочецкого района две бороны для трактора, шесть чугунных труб, видеорегистратор, жесткий диск и две АКБ, чем причинил потерпевшему ущерб в размере более 16 000 рублей. Он же проник в баню, находящуюся в деревне Якушево Опочецкого района, откуда украл чугунные ванну и котел, а также шестерню гусеничного трактора, чем причинил ущерб в размере более 4 000 рублей.

А из ангара ОАО «Глубокое», расположенного в деревне Рупосы Опочецкого района, мужчина похитил принадлежащие ООО «ИРИ» части станков пилорамного оборудования, причинив ущерб в размере более 70 000 рублей. С принадлежащего еще одному потерпевшему трактора подсудимый демонтировал и похитил детали и агрегаты на сумму свыше 18 000 рублей.

Он же украл из строительного вагона, расположенного в деревне Бараново Пушкиногорского района, обогреватель, бензопилу, циркулярную пилу, сварочный инвертор, чем причинил имущественный ущерб в размере более 15 000 рублей. Кроме того, мужчина проник в мастерскую СПК «Исса», расположенную в деревне Исса Пушкиногорского района, откуда с принадлежащего кооперативу трактора украл капот с двумя фарами, ущерб составил более 9 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным, по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.