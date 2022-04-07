Происшествия

Пскович оказался на скамье подсудимых за оплату бензина чужой картой

36-летний житель города Пскова осужден за кражу средств с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В ходе судебного следствия установлено, что в январе мужчина нашел на улице банковскую карту, имеющую чип для бесконтактной оплаты товаров. Он решил воспользоваться ею и оплатил на АЗС бензин.

С учетом позиции прокурора, а также положительных характеристик с места жительства и работы, полной компенсации материального ущерба потерпевшему, суд снизил категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и освободил псковича от уголовного наказания. Решение вступило в законную силу.