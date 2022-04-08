Происшествия

Псковские полицейские задержали угонщика автомобиля по дороге в Санкт-Петербург

Псковские полицейские задержали угонщика автомобиля по дороге в Санкт-Петербург. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

3 апреля в Пскове от дома по улице Гражданской житель Палкинского района похитил автомобиль «Фольксваген Поло». По версии следствия, после распития спиртного с владельцем машины безработный, ранее судимый 36-летний мужчина похитил у собутыльника ключи от машины и уехал на ней.

Однако, будучи в нетрезвом состоянии, мужчина совершил ДТП, после чего похищенный «Фольксваген» сдал в скупку на разборку. Затем отправился на автобусе в Санкт-Петербург. Однако в Гатчине оперативники из отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову задержали нарушителя. Он дал признательные показания.

В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело.