Происшествия

По просьбе знакомой жительница Пскова избежала наказания за кражу денег

Прокуратура города Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую обвиняли в краже денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ноябре потерпевшая добровольно передала женщине свою банковскую карту, попросив приобрести с ее помощью спиртное. Выполнив просьбу, осужденная не стала возвращать карту собственнице, а воспользовалась ею при приобретении в различных торговых точках города Пскова продовольственных и непродовольственных товаров для себя.

В судебном заседании потерпевшая добровольно просила суд прекратить производство по делу, поскольку она примирилась с обвиняемой, которая принесла ей извинения, полностью возместила причиненный преступлением материальный ущерб.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал псковичку виновной. С учетом ходатайства потерпевшей было принято решение об освобождении подсудимой от отбывания наказания в связи с примирением сторон. Приговор суда вступил в законную силу.