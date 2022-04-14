Происшествия

Причиной пожара с погибшей в Невеле стала неосторожность при курении

Пожар на улице Комарова в Невеле, при котором 14 апреля погибла женщина, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Вызов о возгорании поступил в ведомство в 7.05. Сгорел жилой дом, на месте пожара обнаружили погибшую 1968 года рождения.

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Кроме того, 14 апреля в Псковской области сгорели две бесхозные постройки. В 12.16 было зафиксировано возгорание в деревне Святец Пустошкинского района, а в 15.46 - в деревне Насва Новосокольнического района. По предварительной информации, пожары произошли по причине неосторожного обращения с огнем.