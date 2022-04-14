Происшествия

Псковича оштрафовали за самовольное подключение к электросетям

Бежаницкий районный суд рассмотрел иск регионального оператора о взыскании стоимости бездоговорного потребления электроэнергии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В иске указано, что 12 августа 2021 года в ходе проверки работники сетевой организации выявили бездоговорное потребление электроэнергии. В ходе осмотра они зафиксировали самовольное подключение жилого дома, расположенного в деревне Дубье, к электрической сети с помощью наброса на линию электропередачи медного кабеля. Так, потребляемая токоприемниками электроэнергия не учитывалась и не оплачивалась.

Истец просил суд взыскать с ответчика стоимость бездоговорного потребления электроэнергии в размере 181 819 рублей 86 копеек, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины. Представитель истца в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика иск не признал, хотя не оспаривал факт самовольного подключения электроэнергии. Он пояснил, что в дачном доме ответчик проживает только летом, а постоянно находится в Санкт-Петербурге, в квартире, за которую регулярно платит коммунальные расходы, поэтому расчет по факту бездоговорного потребления электроэнергии должен быть произведен лишь за один день самовольного подключения – 12 августа 2021 года, потому что в этот день ответчик подключил обогреватель.

По какой причине не подключил прибор через розетку, не знает. Также указал, что оплату за потребленную электроэнергию ответчик производит регулярно по электросчетчику. Кроме того, он пояснил, что заявленная сумма неподъемна для оплаты, из расчета должен быть исключен период времени, когда в деревне не было поставок электричества по причине урагана, а также расчет должен быть произведен с учетом изменений тарифа с 1 июля 2021 года.

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные доказательства, суд удовлетворил требования истца в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.